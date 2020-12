Coronavirus im Landkreis St. Wendel : 24 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle

St. Wendel Das St. Wendeler Gesundheitsamt hat am Dienstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet.

Gestiegen ist auch die Zahl der Neuinfektionen. Während zu Beginn der Woche lediglich zwei Fälle registriert wurden, so sind am Dienstag wieder 24 Test-Ergebnisse positiv ausgefallen. Die Betroffenen leben laut des Sprechers in den Kommunen St. Wendel (8), Oberthal (6), Tholey (4), Nohfelden (3), Nonnweiler (2) und Namborn (1). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist dadurch wieder gestiegen. Sie liegt aktuell bei 142,52. Zum Vergleich: Am Montag betrug der Wert 127,58.