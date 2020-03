Coronavirus im Landkreis St. Wendel : Operativ-taktischer Stab hat Arbeit aufgenommen

Foto: dpa/Center for Disease Control

Der Landkreis St. Wendel rüstet in Sachen Corona-Krise weiter auf. Am Freitag ist erstmals der operativ-taktische Stab zusammengekommen.

Dieser setze sich aus Mitgliedern verschiedener Hilfsorganisationen und der Polizei zusammen. Sie seien speziell für den Umgang mit Notlagen und Krisensituationen geschult. Wie Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer erläutert, kümmere sich der Stab um die praktische Umsetzung von dem, was die Verwaltung beschließt. In der ersten Sitzung am Freitagabend hätten die Mitglieder eine Lage-Einweisung erhalten. Außerdem seien die Sachgebiete Personal und Versorgung bereits aktiviert und mit den entsprechenden Fachberatern besetzt worden.