Coronavirus : 143 Personen im St. Wendeler Land sind nachweislich infiziert

St. Wendel Ein Kind, das einen Kindergarten in der Kreisstadt St. Wendel besucht, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt am Mittwoch 14 Neuinfektionen registriert. Die Betroffenen leben in den Kommunen St. Wendel (6), Nohfelden (5), Freisen (1), Nonnweiler (1) und Tholey (1). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist auf 81,60 gesunken. Zum Vergleich: Am Dienstag lag der Wert bei 83,90.