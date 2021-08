Corona-Zahlen Wochenende : Zwei neue Corona-Fälle in Nohfelden

Zwei neue Corona-Fälle in Nohfelden

St Wendel Das Gesundheitsamt in St. Wendel hat am Wochenende zwei neue Corona-Fälle im St. Wendeler Land gemeldet. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, stammen beide Personen aus der Gemeinde Nohfelden.

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag zunächst auf 4,6 gefallen gewesen war, stieg sie am Sonntag wieder leicht an und liegt aktuell bei 6,9. 3313 Personen haben sich seit Beginn der Pandemie im Landkreis infiziert, 3188 Personen gelten inzwischen als genesen.