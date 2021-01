Pandemie im Landkreis : Corona-Mutation erreicht St. Wendel

St. Wendel Vier Menschen im Landkreis St. Wendel sind mit der britischen Corona-Mutation infiziert. Wie Landrat Udo Recktenwald (CDU) berichtet, handele es sich um drei Familienmitglieder sowie einen Bekannten.

Sie alle leben in der Kreisstadt. Wie die Virusvariante in die Region gelangt ist, sei derzeit noch nicht geklärt. „Wir haben keine Hinweise darauf, dass die Infizierten auf Reisen oder im Ausland waren“, sagt Recktenwald. Es könnte sein, dass sie sich im „beruflichen Umfeld“ mit der Mutation angesteckt haben. Oberstes Ziel sei es nun, herauszufinden, wo der Ursprung der Infektionskette liege. Außerdem wolle man die vier Betroffenen in den kommenden Tagen mehrmals testen. Menschen, die sich mit der herkömmlichen Coronavariante angesteckt haben, werden in der Regel lediglich am Ende der Quarantäne noch einmal abgestrichen.