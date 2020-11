Corona im St. Wendeler Land : Ein Toter, 27 Neuinfektionen, Fälle in Kita und Schule

St. Wendel Auch am Donnerstag sind wieder Corona-Fälle in einer Schule und einer Kindertagesstätte im St. Wendeler Land bekannt geworden.

Wie ein Sprecher der Kreisverwaltung mitteilt, müssen 47 Kinder und 21 Mitarbeiter eines Kindergartens in der Gemeinde Tholey in Quarantäne, nachdem ein Kind positiv auf das Virus getestet worden sei. „Das mobile Abstrich-Team des Gesundheitsamtes testet am Freitag die betroffenen Personen“, sagt der Sprecher. Darüber hinaus berichtet er noch von Folgefällen am St. Wendeler Gymnasium Wendalinum. Hier hatten zwei Schüler (Klassenstufen sechs und sieben) bereits am 1. November positive Test-Ergebnisse erhalten. 45 Jugendlichen und 15 Lehrern wurde daher Quarantäne verordnet. Sie alle wurden abgestrichen. Dabei stellte sich heraus, dass zwei weitere Schüler mit dem Coronavirus infiziert sind. Zwei Ergebnisse stehen noch aus.