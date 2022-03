Corona im St. Wendeler Land : 65-Jähriger stirbt mit Corona

St Wendel Einen weiteren Todesfall meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Freitag im Zusammenhang mit Corona. Gestorben ist ein 65-jähriger Mann aus der Gemeinde Nonnweiler.

Außerdem sind 329 neue Fälle zu verzeichnen. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 89 in der Kreisstadt St. Wendel, 48 in Freisen, 45 in Marpingen, 40 in Nohfelden, 35 in Tholey, 34 in Nonnweiler, 21 in Namborn und 17 in Oberthal. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 2854,6.