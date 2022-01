Corona im St. Wendeler Land : 70 neue Corona-Fälle im St. Wendeler Land

St Wendel 70 neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt übers Wochenende.

Am Samstag gab’s 19 Fälle in der Stadt St. Wendel, sieben in der Gemeinde Nonnweiler, sechs in der Gemeinde Tholey, vier in der Gemeinde Namborn, je drei in den Gemeinden Freisen und Oberthal sowie je einen Fall in den Gemeinden Marpingen und Nohfelden. Die Verteilung am Sonntag: zwölf in der Stadt St. Wendel, vier in der Gemeinde Namborn, je drei in den Gemeinden Freisen und Marpingen, zwei in der Gemeinde Nonnweiler, je einen Fall in den Gemeinden Nohfelden und Tholey. Inzidenz: 515,9.