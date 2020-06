Corona im Landkreis St. Wendel : Gesundheitsamt meldet eine Neuinfektion

St. Wendel Die Anzahl der Menschen im Landkreis St. Wendel, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist leicht gestiegen.

Wie ein Sprecher aus dem Landratsamt mitteilt, ist am Samstag ein neues positives Testergebnis bekannt geworden. Der Erkrankte lebt in der Gemeinde Namborn. Somit gibt es seit Beginn der Pandemie 168 bestätigte Fälle in der Region.