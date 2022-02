Inzidenz liegt bei 1090,7 : 127 neue Corona-Fälle im Landkreis St. Wendel

St Wendel Das Gesundheitsamt des Landkreises St. Wendel meldete am Montagmittag insgesamt 127 neue Corona-Infektionen im Landkreis St. Wendel. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte, kommen 37 der mit dem Sars-Cov-2-Virus infizierten Personen aus der Kreisstadt St. Wendel, neun aus der Gemeinde Freisen und 21 weitere aus der Gemeinde Marpingen.

Aus der Gemeinde Namborn wurden vier positive Corona-Fälle gemeldet, fünf waren es in der Gemeinde Nohfelden. In der Gemeinde Nonnweiler wurden zwölf Menschen positiv auf Corona getestet, elf in der Gemeinde Oberthal und 28 in der Gemeinde Tholey.