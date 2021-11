Corona im St. Wendeler Land : Zehn neue Fälle übers lange Wochenende

Foto: dpa/Robert Michael

St Wendel Zehn neue Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt über das lange Feiertags-Wochenende: zwei am Samstag (je einer in der Gemeinde Nonnweiler und der Stadt St. Wendel), einen in Namborn am Sonntag.

Die sieben am Montag gemeldeten Fälle verteilen sich auf die Gemeinden Oberthal und Tholey (je einer) und die Kreisstadt St. Wendel (fünf). Die Inzident liegt bei 88,8, wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilt.