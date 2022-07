Inzidenz steigt auf 1408,8 : 299 Corona-Fälle im Landkreis

So mancher Test im Kreis war wieder positiv. Foto: dpa/Peter Kneffel

St Wendel 299 neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag. Die Inzidenz steigt damit weiter an und liegt aktuell bei 1408,8, wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilt.Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 103 in der Kreisstadt St. Wendel, 32 in Freisen, 29 in Marpingen, 14 in Namborn, 33 in Nohfelden, 39 in Nonnweiler, 17 in Oberthal und 32 in Tholey.