Corona im Landkreis St. Wendel : Ein Todesfall, 19 Schüler in Quarantäne

Ein Todesfall, 19 Schüler in Quarantäne

St. Wendel Ein Schüler der siebten Klassenstufe des St. Wendeler Gymnasiums Wendalinum ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie ein Sprecher des St. Wendeler Landratsamtes mitteilt, wurde 19 Schülern und zwei Lehrern Quarantäne angeordnet.

Die Abstriche der betroffenen Personen werden an diesem Samstag vorgenommen.

Nachdem ein Mitarbeiter eines Kindergartens in der Gemeinde Marpingen positiv getestet wurde, müssen 71 Kinder und elf Mitarbeiter in Quarantäne. Das mobile Abstrichteam des Gesundheitsamtes nimmt die Testungen am Montag vor.