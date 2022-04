Aufgrund der fallenden Corona-Zahlen : Flash in St. Wendel hebt 1G-Regel auf – Feiern wieder ohne Test möglich

St. Wendel Feiern geht im Flash in St. Wendel und im Club Lindenau jetzt wieder für alle, unabhängig von Impf-Status und Test. Das kündigte der Betreiber des Clubs am Mittwoch in sozialen Medien an.

Der Betreiber des Flash in St. Wendel und dem Club Lindenau hatte Anfang April angekündigt, entgegen der stark gelockerten Corona-Maßnahmen im Saarland und auf Bundesebene den Feier-Betrieb nur mit einer 1G-Regel aufrechtzuerhalten – heißt: Nur getestet haben die jungen Feiernden Zutritt. Jetzt öffnen die Clubs ihre Türen aber wieder für alle.

„Aufgrund der immer weiter fallenden Corona Zahlen haben wir uns dafür entschieden, die 1G Regel aufzuheben“, schreibt der Betreiber auf Facebook und Instagram. Man habe mit der 1G-Regel keine Barrieren schaffen wollen, sondern lediglich für Sicherheit im eigenen Laden sorgen wollen. Aber ab sofort könne jetzt wieder jeder feiern, egal welcher Impf- oder Teststatus vorliegt.