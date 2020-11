Appell an die Menschen im Landkreis St. Wendel : Landrat und Bürgermeister appellieren an Bürger, durchzuhalten

St. Wendel In einer gemeinsamen Erklärung bitten die Kommunalpolitiker, weiterhin die Corona-Regeln zu beachten.

Einmal mehr war die Pandemie Thema einer Besprechung zwischen dem St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald (CDU) und den Bürgermeistern im Kreis. In einer gemeinsamen Pressemitteilung wenden sie sich nun an die Bürger. „Uns ist bewusst, dass die geltenden Corona-Regeln allen Menschen sehr viel abverlangen. Es fällt den Verantwortlichen auf allen Ebenen wahrlich nicht leicht, über solch einschneidende Maßnahmen zu entscheiden.“ Daher sei es umso erfreulicher, dass laut einer Saarlandtrend-Umfrage das Corona-Management auf große Zustimmung stoße. „Und gerade weil sich die meisten Menschen an diese Regeln halten, sind wir bisher so gut durch die Coronakrise gekommen“, heißt es weiter.