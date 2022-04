Inzidenz liegt bei 1704,9 : 242 neue Corona-Fälle im Landkreis

Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis St Wendel 242 neue Corona-Infektionen meldete das St. Wendeler Gesundheitsamt zum Wochenbeginn, Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, liegt die aktuelle Sieben-Tage-inzidenz bei 1704,9. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 74 in der Kreisstadt St. Wendel, 28 in Freisen, zehn in Marpingen, 18 in Namborn, 28 in Nohfelden, 28, in Nonnweiler, 15 in Oberthal und 41 in Tholey.