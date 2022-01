Corona im St. Wendeler Land : 65 neue Corona-Fälle am Montag

St Wendel Das St. Wendeler Gesundheitsamt meldete zu Wochenbeginn 65 neue Corona-Infektionen im Landkreis. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes mitteilt, kommen insgesamt 30 der neuinfizierten Personen aus der Kreisstadt, jeweils sieben aus den Gemeinden Freisen und Tholey und fünf aus der Gemeinde Marpingen.

Sechs Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus sind in der Gemeinde Namborn aufgetreten, vier weitere in der Gemeinde Nohfelden und jeweils drei in den Gemeinden Nonnweiler und Oberthal. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Montag bei 736,8. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich demnach insgesamt 7438 Personen im St. Wendeler Land mit dem Virus infiziert, 6551 gelten zwischenzeitlich als genesen.