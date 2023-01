So mancher Test im Landkreis St. Wendel war am Mittwoch wieder positiv. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

St Wendel Acht neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag.

Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: drei in der Kreisstadt St. Wendel und zwei in Nohfelden. Jeweils ein Fall wird aus Marpingen, Nonnweiler und Oberthal gemeldet. Keine neuen Fälle gibt es in Freisen, Tholey und Namborn. Die Inzidenz im St. Wendeler Land liegt bei 96,3.