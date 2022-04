Inzidenz sinkt unter die 2000er-Marke : 320 neue Corona-Infektionen

Foto: dpa/Sebastian Willnow

St Wendel 320 neue Corona-Infektionen meldete das Gesundheitsamt St. Wendel am Mittwochnachmittag. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteiote, sank die Inzidenz unter die Marke von 2000 und liegt aktuell bei 1942,0. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 891 in der Kreisstadt St. Wendel, 39 in Freisen, 26 in Marpingen, 30 in Namborn, 36 in Nohfelden, 24 in Nonnweiler, 23 in Oberthal und 44 in Tholey.