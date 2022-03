Corona im St. Wendeler Land : Fast 400 neue Corona-Fälle am Mittwoch

St Wendel Damit steigt die Zahl der bislang im Landkreis St. Wendel registrierten Infektionen auf 20 766. Die Inzidenz liegt aktuell bei 2831,4.

Damit wurden seit Beginn der Pandemie nunmehr 20 766 Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Wie der Sprecher berichtet, mussten in der Statistik ein am 26. März in der Gemeinde Oberthal, ein am 29. März in der Gemeinde Tholey und ein am 23.März in der Gemeinde Nonnweiler gemeldeter Fall wieder abgezogen werden. Die Inzidenz liegt aktuell bei 2831,4.