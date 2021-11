Inzidenz bei 277,9 : 45 neue Corona-Infektionen

St Wendel Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 45 neue Corona-Infektionen im Kreis St. Wendel. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, kommen drei der infizierten Personen aus der Gemeinde Freisen, acht aus Marpingen und zwei aus Namborn.

Ein Corona-Fall wurde in der Gemeinde Nohfelden registriert, sieben in Nonnweiler, vier in Oberthal, drei in Tholey und 17 in der Kreisstadt St. Wendel. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 277,9. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 4384 Personen im Landkreis infiziert.