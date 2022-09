Corona im St. Wendeler Land : Zwei Menschen sterben mit Corona

St Wendel Zwei Todesfälle in Zusammenhang mit Corona meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Freitagnachmittag: Es handelt sich um einen 80-Jährigen aus der Gemeinde Tholey und einen 88-Jährigen aus St. Wendel.

Außerdem gibt es 112 neue Fälle, so verteilt auf die Kommunen: 30 in St. Wendel, 20 in Oberthal, je 14 in Tholey und Nonnweiler, zwölf in Nohfelden, zehn in Marpingen, sieben in Freisen und fünf in Namborn. Die Inzidenz: 972,5.