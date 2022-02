Corona im St. Wendeler Land : 213  Corona-Fälle im Landkreis

St Wendel 213 neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Freitagnachmittag.

Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 50 in der Kreisstadt St. Wendel, 34 in Nohfelden, 30 in Tholey, 29 in Namborn, 23 in Marpingen, 20 in Nonnweiler, 14 in Freisen und 13 in Oberthal. Die Inzidenz liegt bei 1361,4.