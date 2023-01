Corona im St. Wendeler Land : 30 neue Corona-Fälle im Landkreis

St Wendel 30 neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag.

Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 14 in der Kreisstadt St. Wendel, sieben in Nohfelden, drei in Freisen, jeweils zwei in Marpingen und Tholey. Je ein Fall wird aus Namborn und Oberthal gemeldet. Die erfreuliche Nachricht kommt aus der Gemeinde Nonnweiler: Dort wurde am Donnerstag kein weiterer Corona-Fall registriert.