St Wendel 168 neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag.

Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 54 in St. Wendel, 25 in Tholey, 21 in Oberthal, 20 in Nohfelden, 17 in Marpingen, 15 in Nonnweiler, zehn in Freisen und sechs in Namborn. Die Inzidenz liegt bei 962,1.