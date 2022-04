Corona im St. Wendeler Land : 76-jähriger Mann stirbt mit Corona

St Wendel Ein 76-jähriger Mann aus der Gemeinde Nohfelden ist mit einer Corona-Infektion gestorben.

Außerdem meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag 188 neue Corona-Fälle. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 41 in der Kreisstadt St. Wendel, 30 in Oberthal, 27 in Nonnweiler, 26 in Tholey, 23 in Namborn, 15 in Freisen, 14 in Nohfelden und zwölf in Marpingen. Die Inzidenz liegt bei 1782,4.