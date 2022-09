Corona im St. Wendeler Land : 84 Corona-Fälle im Landkreis

St Wendel 84 neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 19 in der Kreisstadt St. Wendel, 14 in Marpingen, 13 in Nohfelden, elf in Freisen, jeweils zehn in Nonnweiler und Tholey und sechs in Oberthal.

Einen neuen Fall gibt es in der Gemeinde Namborn.