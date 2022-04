373 neue Corona-Fälle : Zwei Männer mit Corona gestorben

St Wendel Zwei Todesfälle in Zusammenhang mit Corona meldet ein Sprecher des Landratsamts am Dienstagnachmittag – ein 86-Jähriger aus St. Wendel und ein 76-Jähriger aus Oberthal. Das Gesundheitsamt meldete zudem 373 neue Corona-Fälle im Landkreis St. Wendel.

Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: 105 in der Kreisstadt, 53 in Freisen, 50 in Marpingen, 19 in Namborn, 31 in Nohfelden, 36 in Nonnweiler, 21 in Oberthal und 58 in Tholey. Damit haben sich seit Ausbruch 23 651 Personen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert.