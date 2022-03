Corona im St. Wendeler Land : 98-jähriger Mann stirbt mit Corona-Infektion

St Wendel Einen weiteren Sterbefall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag.

Außerdem ab es am Dienstag insgesamt 491 neue Corona-Fälle im Landkreis. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 138 in der Kreisstadt St. Wendel, 92 in Marpingen, 59 in Tholey, 55 in Nonnweiler, 45 in Nohfelden, 40 in Freisen, 35 in Namborn und 27 in Oberthal. Die Inzidenz bleibt weiter unter der 3000er-Marke. Sie liegt aktuell bei 2905,5, wie ein Sprecher des St. Wendeler Landratsamtes weiter mitteilt.