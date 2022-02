Corona im St. Wendeler Land : 84-Jährige stirbt mit Corona

St Wendel Insgesamt 174 neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag.

Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: 54 in der Kreisstadt St. Wendel, 23 in Freisen, je 22 in Marpingen und Nohfelden, 20 in Tholey, 16 in Oberthal, neun in Namborn und acht in Nonnweiler. Damit ist die Zahl derer, die sich seit Beginn der Pandemie mit Corona infiziert haben, auf 8555 angestiegen.