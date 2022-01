Corona in St. Wendel : 19 Schüler des Gymnasiums Wendalinum positiv getestet

St Wendel Kein guter Start ins neue Jahr 2022 am Gymnasium Wendalinum in St. Wendel: Am Montag, dem letzten Ferientag, sind insgesamt 19 Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden.