Konzert in St. Wendel Von den Nordlichtern bis zum Agnus Dei

St Wendel · 300 Zuhörer in der voll besetzten evangelischen Stadtkirche in St. Wendel quittierten am Sonntagnachmittag den Auftritt des Chores Chorlores, der sein Programm „Meditatus“ präsentierte, mit stehenden Ovationen.

16.11.2023 , 15:32 Uhr

Mit 300 Besuchern war die evangelische Stadtkirche bis auf den letzten Platz besetzt. Foto: Jennifer Fell

Von Jennifer Fell

Die 45 Sängerinnen und Sänger, die von einer Band und einer Solistin unterstützt wurden, entführten ihre Gäste musikalisch nach Skandinavien und ins Baltikum. Singend und ganz in Schwarz gekleidet, betreten die Mitglieder von Chorlores die evangelische Stadtkirche durch das Hauptportal und verteilen sich in dem Gotteshaus. Aus allen Richtungen erklingt die Improvisation über das von den Färöer Inseln stammende Volkslied „Seydama“. Dieser kraftvolle A-Cappella-Gesang gibt den gut 300 Konzertbesuchern eine erste Kostprobe des Könnens des Eltern-Lehrer-Schüler-Ehemaligen-Chores des St. Wendeler Cusanus-Gymnasiums.