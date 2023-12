Von klassisch bis poppig Ein Adventskonzert mit langer Tradition

Weihnachten beginnt schon im Herbst. Zumindest beim St. Wendeler Chor Just Voices. Schließlich will das Adventskonzert, das der Chor in diesem Jahr bereits zum 43. Mal veranstaltet, sorgfältig vorbereitet werden. Lieder müssen geprobt, Texte einstudiert werden. „Zuallererst treffen wir aber gemeinsam mit unserem Chorleiter Steffen Hällmayr die Liederauswahl“, erklärt Sabrina van’t Hoff. Seit rund vier Jahren singt sie bei Just Voices. Fast genauso lange ist sie auch schon Vorsitzende des Chores. „Ich kam damals durch meine Tante zum Chor“, erklärt van’t Hoff, „da gab es gerade einen Umschwung bei den Mitgliedern, einige sind ausgetreten, und ich habe dann den Vorstand übernommen“. Mit ihren 32 Jahren zähle sie zu den jüngsten Mitgliedern des gemischten Chores. „Der Großteil ist in ihren 50ern, andere sind gar schon seit der Gründung dabei, sagt die Vorständin.