Kostenpflichtiger Inhalt: Umgeschaut in der Region : Bevorzugte Urlaubsform 2020 heißt Camping

Die schattigen Stellplätze im Volkssonnengarten, Neunkirchen, verfügen über eigene Strom- und teilweise auch über Wasseranschlüsse. Foto: Volker Ammann

St. Wendel Viele Bürger machen Urlaub in Deutschland oder bleiben daheim. Eine Erkundung im Kreis St. Wendel und der Nachbarschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Ammann

50 Prozent der Deutschen bleiben zu Hause, 31 Prozent verreisen innerhalb Deutschlands, nur 13 Prozent wollen Urlaub im europäischen Ausland machen. Das ergab eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag des ARD Extra-Magazins. Dabei geht der Trend zum Campingurlaub.

Für viele Menschen ist diese Art von Urlaub die einzig wahre. Auch in Zeiten der Pandemie durch das Corona-Virus, denn auf Campingplätzen sind die Mindestabstände leichter einzuhalten als in Hotels oder Pensionen. Die Ansteckungsgefahr in der freien Natur ist deutlich geringer. Es gibt aber noch mehr gute Gründe für den Urlaub in Reisemobil, Wohnwagen oder mit Zelt: Die zeitliche Flexibilität und Unabhängigkeit sind insbesondere für Familien mit Kindern ein enormer Vorteil. Und man kann sich selbst verpflegen und damit Kosten sparen.

Der Fünf-Sterne-Platz am Bostalsee lässt keine Wünsche offen. Direkt am See gelegen, bietet die Anlage dem Urlauber Freizeitmöglichkeiten wie Wandern, Radfahren, Segeln, Surfen und Schwimmen. Am Eingang des Geländes befinden sich neben der Rezeption, ein Restaurant sowie eine Bushaltestelle. Der Campingplatz ist für das Siegel „Reise für Alle“ zertifiziert und steht für Barrierefreiheit als Qualitäts- und Komfortmerkmal in Deutschland. Als aktiver Partner des Nationalparks Hunsrück-Hochwald bietet der Betreiber seinen Gästen mit den Park-Rangern gemeinsame Aktionen an.

Gefragt nach der derzeitigen Situation in Corona-Zeiten und den Erwartungen an die Saison antwortete Daniela Maslan-Meyer, Leiterin Freizeitzeitzentrum Bostalsee: „Über Pfingsten waren wir ausgebucht, da wir ja nur 75 Prozent der Kapazitäten belegen konnten. Leider müssen so attraktive Angebote wie unser Boyscamp für Väter und Kinder entfallen und die Zeltplätze noch geschlossen bleiben. Aber die Nachfrage für die kommende Urlaubssaison ist durch den entstehenden Inlandstourismus groß, so dass wir zuversichtlich in die Zukunft blicken können.“

Camper sind naturverbundene Menschen und bewegen sich gerne in der Natur. Die Möglichkeit für größere und kleinere Wandertouren bietet auch der Landkreis Neunkirchen sowohl anspruchsvollen Wanderern als auch der ganzen Familie. Aber auch Fahrradfahrer und Mountain-Biker kommen auf ihre Kosten.

Lesen Sie auch Jeder vierte Gast kommt aus dem Ausland : Saar-Campingplätze sehr beliebt

Jedoch hält das Angebot an Campingplätzen mit dem sonstigen Freizeitangebot nicht mit. Bei der Internetrecherche wurden im Landkreis Neunkirchen zwei Campingplätze und zwei Reisemobilhäfen, im erweiterten Umkreis mit Kirkel, Homburg, Walsheim, Lebach und Bostalsee fünf weitere Campingplätze und mit Bexbach ein weiterer Reisemobilhafen ausgewiesen. Etwas weiter entfernt liegen am Losheimer See und am Schwarzrindersee bei Weiskirchen weitere, sehr schöne Campingplätze mit einer Ausstattung, die auch längere Aufenthalte angenehm machen. Einige der Campingplätze in der Nähe hat die SZ besucht und bei den Besuchen vor Ort unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Der Campingplatz Volkssonnengarten in Neunkirchen wird vom Prießnitz-Kneipp Verein Neunkirchen betrieben, hat 80 Dauer- und 30 touristische Stellplätze. Alle Plätze verfügen über einen Stromanschluss, 20 Plätze zudem über einen Wasseranschluss. Auf dem Gelände befinden sich ein Kinderspielplatz und zwei Grillhütten, ein benachbarter Boule-Platz kann kostenlos genutzt werden. Das Hallen- und Freibad in der Lakeienschäferei ist 1,5 Kilometer entfernt und kann zu Fuß erreicht werden. Wie anderen Vereinen, fehlt auch dem Kneipp-Verein das Geld, um notwendige Modernisierungen durchzuführen. Die Sanitärgebäude sind in die Jahre gekommen, aber sauber. WLAN gibt es nur rund ums Verwaltungsgebäude, ein Restaurant fehlt ebenso wie ein Brötchenservice, die nächste Bushaltestelle sowie ein Einkaufscenter sind rund 850 Meter entfernt. Pia Schmidt, Kassiererin des Vereins, informiert über die anstehenden Maßnahmen: „Die WLAN-Anlage sollte schon längst installiert sein, doch durch die Schließung des Platzes wegen der Corona-Krise fehlen uns einfach die Einnahmen. Aber aufgeschoben, ist nicht aufgehoben.“

Der Campingplatz Sauerwies in Dirmingen ist für größere Reisemobile und Wohnwagengespanne nicht geeignet. Die Anfahrt gestaltet sich schwierig, da im Ort keinerlei Hinweisschilder angebracht sind, Navigationsgeräte den genauen Standort nicht finden und die Zufahrtstraße eng und mit Schlaglöchern gepflastert ist. Die Stellplätze sind eng und schwierig anzufahren, es gibt keinerlei Service, weder WLAN, noch Restaurant, noch Brötchen-Service. Die sanitären Anlagen sind arg überaltert. Einen erholsamen Urlaub wird hier kaum jemand planen.

Der Wohnmobilhafen am Freizeitzentrum Finkenrech bietet Platz für drei Reisemobile und verfügt über eine Stromsäule. Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten gibt es keine. Es ist untersagt, Vorzelte oder Markisen auf dem Stellplatz aufzustellen. Reisende werden ausdrücklich darum gebeten, ihren Müll einzusammeln und an geeigneter Stelle, also bei anderen, zu entsorgen. Kein Pluspunkt in Sachen Gastfreundschaft.

Ganz anders am Wingertsweiher in Ottweiler. Dort, in schöner Umgebung, finden bis zu zehn Wohnmobile Platz. Die Stellflächen sind geschottert, es gibt eine Strom-, Wasser- und Entsorgungsstation. Das Naherholungsgebiet rund um den Weiher bietet einen Kinderspielplatz, eine Gaststätte, Grillmöglichkeiten, angeln ist mit einem gültigen Angelschein möglich.

Genießen kann man seinen Urlaub auf dem Drei-Sterne-Campingplatz Mühlenweiher in Kirkel. Der Platz verfügt über 80 Dauer- und 35 touristische Stellplätze mit eigenem Stromanschluss, teilweise mit Wasseranschluss, eine Zeltwiese und eine Grillstelle. Vor dem Campingplatz befinden sich zusätzlich fünf Stellplätze für Durchreisende. WLAN ist auf der gesamten Anlage kostenlos zu empfangen, ein Brötchen-Service ist ebenso vorhanden wie die Möglichkeit des Gasflaschentauschs, es gibt einen Fahrradverleih, demnächst sogar mit E-Bikes. Das Zentralgebäude am Eingang der Anlage beherbergt eine Rezeption, die sanitären Räume und ein Restaurant mit Terrasse, von der man einen schönen Blick auf die Burg hat. Die Anlage ist ein idealer Ausgangspunkt für Rad- und Wandertouren zu vielen Ausflugszielen in der Region. Das benachbarte Schwimmbad kann kostenlos genutzt werden, die angrenzenden Tennisplätze gegen Gebühr. Der Pächter Markus Neumann berichtet stolz: „Wir haben mittlerweile Stammgäste aus Holland, Frankreich, Belgien und der Schweiz. Durchreisende Urlauber waren von unserem Platz, der Ruhe und den Freizeitmöglichkeiten so begeistert, dass sie jetzt ihren kompletten Urlaub bei uns verbringen.“

Schöne, großzügig angelegte Plätze mit guter Ausstattung locken immer mehr Gäste aus Frankreich, Belgien, Holland und der Schweiz an den Mühlenweiher in Kirkel. Foto: Volker Ammann

Der Wohnmobilhafen am Wingertsweiher in Ottweiler bietet zehn Reisemobilen Platz, verfügt über einen Strom-, Ver- und Entsorgungssäule. Foto: Volker Ammann