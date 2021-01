Bundestagswahl im Herbst : Nadine Schön strebt Wiederwahl an

St. Wendel Die CDU im Kreis St. Wendel stellt erste Weichen für die Bundestagswahl im Herbst.

Einstimmig hat der Kreisvorstand der CDU in der vergangenen Woche die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Nadine Schön (CDU) als Kandidatin für den Wahlkreis St. Wendel bei der Bundestagswahl am 26. September vorgeschlagen.“ Die formale Nominierung wird durch eine Vertreterversammlung erfolgen“, erläutert ein Sprecher des CDU Kreisverbandes St. Wendel.

Nadine Schön habe sich vor allem in den Themenfeldern Familie, Frauen und Jugend mit einem Schwerpunkt im Ehrenamt sowie Digitalisierung und Innovationen in Berlin einen Namen gemacht. Beachtung habe im vergangenen Jahr bundesweit ihr Buch „NEUSTAAT: Politik und Staat müssen sich ändern“ gefunden. In dem Buch trägt sie mit ihrem Kollegen Thomas Heilmann Ideen zusammen, wie Deutschland in Verwaltung und Bürokratie wieder besser funktionieren kann.