Verkaufsoffener Sonntag in St. Wendel Bummeln in der Innenstadt

So wie bei Birgit Scchwindling von New Classic By Houy konnte am Sonntag in vielen Geschäften in der St. Wendeler Innenstadt eingekauft werden. Erstmals veranstaltete die Aktionsgemeinschaft St. Wendel am Bauern-, Handwerker- und Winzermarkt von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag. In zahlreichen Läden konnte man sich über die neuesten Modetrends informieren. Frisch eingetroffen war dieses Kleid in Leoparden-Print, einem Muster, das so Schwindling, nie aus der Mode komme. Dass es in diesem Frühling und Sommer bunt zugeht, und gerade Blau- und Grüntöne hoch im Kurs stehen, zeigten die Auslagen der St. Wendeler Geschäfte. Aber natürlich war der verkaufsoffene Sonntag nicht auf Mode beschränkt, auch Bücher, Düfte und Kosmetik, Schmuck und vieles mehr konnten erstanden werden.

Foto: Jennifer Fell