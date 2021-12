Bürgermeisterwahl Tholey : Einstimmig: SPD Tholey nominiert Patrick Maurer

Patrick Maurer freut sich über seine einstimmige Nominierung als Bürgermeisterkandidat der SPD in Tholey. Foto: Volker Fuchs

Tholey Patrick Maurer ist der Kandidat der SPD für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Tholey. Einstimmig sprach sich die Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes am Freitagabend im Haus am Mühlenpfad in Neipel für Maurer aus.

Alle 22 anwesenden Stimmberechtigten votierten für ihn. Die Versammlung fand unter 2Gplus-Bedingungen statt.

Er wolle Bürgermeister für alle sein, kündigte Maurer an. Tholey stehe auf einem guten Fundament. Er wolle die Gemeinde weiterentwickeln. Maurer nannte einige Schwerpunkte wie Wirtschaft und Arbeit, Mobilität, Digitalisierung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, demografischer Wandel.

Patrick Maurer ist 49 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Familie seit einem Jahr in Scheuern, er ist Lehrer und arbeitet seit zehn Jahren im Bildungsministerium und zusätzlich seit zwei Jahren am Landesinstitut für Pädagogik und Medien. Kommunalpolitische Erfahrung hat er in Merzig gesammelt.