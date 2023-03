Ostermarkt in St.Wendel Braune Ohren und gelbe Narzissen

Auch Bürgermeister Peter Klär (CDU) ist vom großen Oster-Angebot begeistert. Er eröffnet am Donnerstagmorgen bei regnerischem Wetter den Markt und freut sich besonders, dass nach der Pandemie alles wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann. „Vor Corona hatten wir nur noch rund 60 Standbetreiber, mittlerweile sind es wieder um die 80. Man kann feststellen, St. Wendel wächst wieder“, sagt Klär. Der Bürgermeister richtet in seiner Rede ein besonderes Dankeschön an die vielen Helfer und Organisatoren der Stadt, die die Veranstaltung erst möglich gemacht haben.