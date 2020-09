Nach Suizid des Sohnes : Betroffene Eltern haben über ein Tabuthema geschrieben

Oberlinxweiler Buch „Nico kommt nicht mehr nach Hause“ erscheint am Welt-Suizid-Präventionstag.

Spendenmarathon „Trees of Memory“ startet am Sonntag, 13. September, 10 Uhr, am Sportplatz Winterbach. Anmeldung/Info: unter der Tel. (0 68 51) 90 41 06.

Die Veröffentlichung des Buches, herausgegeben vom Verlag Edition Schaumberg, ist laut Sprecher mit weiteren Aktionen verbunden. So ist für Sonntag, 13. September, ein Spendenmarathon zugunsten des Vereins Trees of Memory geplant. Der Verein begleitet in einem Netzwerk von Suizid betroffene Hinterbliebene langfristig durch die Trauerphase, indem er eine ermutigende Perspektive erschafft. Der Spendenmarathon findet in Form einer Wanderung über den Fünf-Weiher-Weg statt, bei dem jeder Teilnehmer pro gewanderten Kilometer einen selbst bestimmten Betrag an Trees of Memory spendet. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Sportplatz Winterbach.