Dramatisches Ende einer Spritztour Oldtimer fängt auf der L134 bei St. Wendel Feuer – was bisher bekannt ist (mit Fotos)

Einem Trupp der Feuerwehr sei das, wie selbige mitteilt, in Atemschutz-Ausrüstung, dann aber zügig gelungen. „Ein Tanklöschfahrzeuge stellte bei dem Einsatz die Wasserversorgung sicher, da es außerorts auf Landstraßen in aller Regel keine Hydranten gibt.“ Die Landesstraße 134 musste in diesem Bereich kurzzeitig voll gesperrt werden – zum einen, weil dichte schwarze Rauchwolken die Sicht für andere Verkehrsteilnehmer behinderten, zum anderen, um ungestörte Löscharbeiten zu ermöglichen.