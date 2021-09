10 000 Euro Schaden : Brand einer Fassadenverkleidung in Bliesen

Foto: Polizei

Bliesen Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr wiurde der Polizei-Inspektion St. Wendel der Brand einer Hausfassade in der Flächenbachstraße in Bliesen gemeldet. Die 85-jährige Bewohnerin konnte sich in Sicherheit bringen und wurde nicht verletzt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde die Bewohnerin rechtzeitig von Zeugen über den Brand informiert. Der Brand konnte zügig durch Kräfte der Feuerwehren St. Wendel und Bliesen abgelöscht und größere Schäden vermieden werden. Zirka vier Quadtratmeter Fassadenverkleidung waren in Brand geraten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.