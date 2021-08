„Keine Lust, ständig wieder enttäuscht zu werden“ : So reagieren Fans auf die abgesagten Strandkorb-Konzerte am Bostalsee

Blick in den Sparkassen-Park in Mönchengladbach bei einem Strandkorb-Konzert mit der Band „Die Höhner“ im Sommer 2020. Foto: Maris Rietrums

St. Wendel/Saarbrücken Die Oktober-Termine der Strandkorb-Konzerte wurden ersatzlos abgesagt. Auf der Facebook-Seite des Veranstalters hagelt es nun wütende Reaktionen von enttäuschten Fans.

Viele Fans hatten sich auf die Strandkorb-Konzerte Anfang Oktober gefreut. Umso größer war die Enttäuschung bei den meisten Karten-Inhabern, als sie am Montag eine Mail in ihrem Postfach fanden, in der die ersatzlose Absage der Auftritte von In Extremo (1. Oktober), Schandmaul (8. Oktober) und der beiden Konzerte von Johannes Oerding (6. und 7. Oktober) verkündet wurde (die SZ berichtete mehrfach).

Als Grund gab der Veranstalter naturschutzrechtliche Bestimmungen an. „Der Schutz der Tier- und Pflanzenwelt des an die Festwiese angrenzenden Naturschutzgebiets ist rechtlich vorgeschrieben“, hieß es in der Mail von Veranstalter Car Concerts.

Wütende Reaktionen auf Facebook

Nachdem bereits St. Wendels Landrat Udo Recktenwald (CDU) verärgert über die Absage reagierte, machen auch viele Karten-Inhaber und Fans auf Facebook ihrem Ärger so richtig Luft. Über 350 Kommentare (Stand Mittwoch, 11. August) stehen bereits unter dem Facebook-Post des Veranstalters, in dem er Absage verkündete.

„Sorry, aber so langsam fehlt mir das Verständnis! Für drei Veranstaltungen Karten. Die gehen dann jetzt zurück. Auf dieses Hin und Her fehlt mir letztendlich die Lust“, äußert eine Karten-Inhaberin in der Kommentarspalte ihren Unmut. Damit ist sie nicht alleine. „Na toll. Zuerst Schandmaul wegen Corona verschoben, jetzt wieder abgesagt wegen Naturschutz. Klar, die Tier- und Pflanzenwelt ist zu schützen, aber das hätte man echt auch früher wissen können. War ja mal wieder klar, ich hab mich ja auch getraut, mich darauf zu freuen, dass Schandmaul mal in der Nähe ist. Ich werde jetzt kein Ticket mehr kaufen. Hab keine Lust mehr, ständig wieder enttäuscht zu werden“, schreibt eine andere Dame in der Kommentarspalte.

Ticket-Kosten werden zurückerstattet