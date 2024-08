Badespaß im Bostalsee So ist die Wasserqualität in Saarlands größtem Badesee

Es war einer der bislang heißesten Tage des Jahres im St. Wendeler Land: Am Dienstag kletterten die Temperaturen locker über die 30-Grad-Marke. Und während die Sonne hoch am Himmel stand, gönnten sich tausende Menschen eine Abkühlung im Bostalsee. Einige von ihnen planschten mit ihren Luftmatratzen in Ufernähe, andere schwammen zu den Badeinseln und wieder andere zog es mit Segelbooten, Kanus oder Paddleboards hinaus auf das Gewässer.