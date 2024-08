Überraschende Entwicklung Möglicher Betreiber für Campingplatz am Bostalsee bricht Verhandlungen ab

Die Zukunft des Campingplatzes am Bostalsee schien geklärt: Er sollte privatisiert und von dem Unternehmen Lodgyslife AG betrieben werden. Eigentlich. Denn wie Landrat Udo Recktenwald (CDU) die Mitglieder des Kreistags am Dienstag informierte, habe das Unternehmen aus der Schweiz überraschend die Verhandlungen abgebrochen. In einem Schreiben Ende Juli habe dieses mitgeteilt, die Verhandlungen unter den gegebenen Bedingungen nicht fortführen zu wollen. Zu diesen gehörte, dass der Camping-Platz in Erbbaurecht privatisiert werden soll. Darauf hatten sich die Kreistagsmitglieder im Juli 2022 per Mehrheitsvotum verständigt. Erbbaurecht bedeutet, dass der Landkreis St. Wendel Besitzer bleibt, aber die Rolle des Betreibers abgibt. Finanziell betrachtet, haben die Verantwortlichen mit einem jährlichen Erbbauzins von 105 000 Euro netto gerechnet. Der vereinbarte Übernahmepreis für die vorhandenen Gebäude auf der 14 Hektar großen Anlage betrug 3,4 Millionen Euro netto.