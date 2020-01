St. Wendel Mit rund 1,8 Millionen Euro wird der Landkreis St. Wendel in diesem Jahr das Freizeitzentrum Bostalsee und damit die Touristenattraktion unterstützen.

So hoch ist die Verlustzuweisung, von der die Kreisverwaltung ausgeht. Das geht aus den Finanzplänen hervor, die der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bei Enthaltung des AfD-Ratsmitgliedes beschlossen hat. 415 000 Euro stehen in diesem Jahr für Investitionen bereit. Ein zentrales Bauprojekt wird es nicht geben. Planungskosten werden für das Projekt Wasserspielplatz am Westufer vorgesehen, das im kommenden Jahr umgesetzt werden soll.