Saison am Bostalsee : Parken und Baden wird 2021 nicht teurer

Saison am Bostalsee

St. Wendel Der St. Wendeler Kreistag fasste einen entsprechenden Beschluss in seiner jüngsten Sitzung

Auf Besucher des Bostalsees kommen im kommenden Jahr keine höheren Kosten zu. Einstimmig hat der St. Wendeler Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass in der Saison 2021 die Entgelte in gleicher Höhe erhoben werden wie bisher.