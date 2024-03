Konkurrenz soll Geschäft beleben St. Wendeler Wochenmarkt sucht Zuwachs

Wochenmärkte sind in, könnte man meinen. Denn warum sonst hat sich Oberthal bemüht, einen solchen auf die Beine zu stellen? Auch in Urexweiler freut man sich auf einen wöchentlichen Markt ab April. Eine lange Tradition hat der Wochenmarkt in St. Wendel, der seit Jahren seine Heimat in der Mott hat. Jeden Donnerstag schlagen Händler dort ihre Stände auf oder fahren mit mobilen Verkaufslädenvor, um frischen Fisch, Käse von regionalen Erzeugern, Fleisch, Wurst, Eier, Nudeln, Backwaren, Honig und dergleichen mehr anzubieten.