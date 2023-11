Blitzer-Bilanz seit April in der Gemeinde Tholey 2266 Fahrer waren in St. Wendel zu flott unterwegs

Seit April war die mobile Blitzereinheit in allen Ortsteilen der Gemeinde im Einsatz. Und nicht nur dort, denn beim Thema „Überwachung des fließenden Verkehrs“ setzt Tholey auf interkommunale Zusammenarbeit. Gemeinsam mit den Kommunen Nohfelden, Nonnweiler und Marpingen wurde der Auftrag zur Lieferung der gewünschten Messtechnik mit entsprechendem Fahrzeug an die Firma DMT Digitale Verkehrsmesstechnik in Wiesbaden für die Dauer von zunächst zwölf Monaten vergeben. Die Gemeinden wiederum haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. In dieser ist auch geregelt, dass die Messeinrichtung und das Fahrzeug jeder Kommune jeweils für eine Woche im Monat zur Verfügung stehen. Das Personal für die Verkehrsüberwachung stellt jede Gemeinde selbst.