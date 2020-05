Am grünen Tisch : Bei St. Wendels Billard-Spielern rumort es gewaltig

St. Wendel Verband plant Umstrukturierung und möchte die Saison ans Kalenderjahr anpassen. Der BC St. Wendel läuft dagegen Sturm.

Zuletzt haben die Billardspieler des Dreiband-Bundesligisten BC St. Wendel Anfang März das Queue in die Hand genommen. Seitdem ruht der Spielbetrieb. Am Mittwoch hat die Deutsche Billard-Union (DBU) nun in einer Videokonferenz beschlossen, den Spielbetrieb vorerst weiter bis zum 30. Juni auszusetzen. Aber im Hintergrund rumort es gewaltig, denn DBU-Karambol-Sportwart Markus Dörner plant Umstrukturierungen.

Gingen bisher die Spielzeiten vom Herbst bis in den Früh-Sommer des Folgejahres, soll eine Billard-Saison nun von Januar bis Dezember, also in einem Kalenderjahr, abgehandelt werden. Sollte der Vorschlag so beschlossen werden, würde die abgebrochene Saison, wenn es Corona zulässt, in Ruhe zu Ende gespielt werden. Dennoch stößt der Vorschlag auf Unverständnis.