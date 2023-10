Förderschule für Blinde und Sehbehinderte in Lebach Rotarier machen Schüler glücklich

Kreis St Wendel · Sieben Clubs in der Region überreichten Bildschirmlesegeräte an die Förderschule für Blinde und Sehbehinderte in Lebach.

03.10.2023, 14:50 Uhr

Bei der Übergabe der Lesegeräte wurde auch ein Wimpel mit dem Rotary-Jahresmotto „Create Hope in the World“ an Schulleiter Sven Görgen überreicht. Foto: GERTRUD KOHLHAAS

Von Jennifer Fell

Am 12. Mai haben die Rotary-Clubs Tholey-Bostalsee, Lebach-Wadern, St. Wendel, St. Wendel-Stadt, Eppelborn-Illtal, Kusel sowie die Nachwuchsorganisation Rotaract St. Wendel den Rotary-Action-Day zugunsten der Schüler der Staatlichen Förderschule für Blinde und Sehbehinderte in Lebach organisiert und gemeinsam mit der Schulgemeinschaft ein Fest gefeiert (wir berichteten).